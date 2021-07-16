МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, но это не отменяет термометрию на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры. С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны", — написал губернатор в своем официальном телеграм-канале. В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов

Отмечается, что с 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если OR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции.

"Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 миллиона человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие", — сказал губернатор.