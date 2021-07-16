МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Падение выручки в ресторанах Москвы без летних веранд за время действия системы QR-кодов составило 60-85%, однако существенная часть компаний сумела вакцинировать более 60% сотрудников, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу объявил, что благодаря улучшению ситуации с коронавирусом и хорошим темпами вакцинации с 19 июля ряд ограничительных мер будет ослаблен: обязательная система QR-кодов отменяется, возобновляют работу в обычном режиме фуд-корты и детские игровые комнаты.

"В среднем для ресторанов, особенно без летних веранд, падение выручки составило от 60% до 85%, в то время как выручка части точек общепита быстрого обслуживания, пиццерий, традиционно работавших "на вынос" даже немного прибавила по отношению к периоду до введения кодов для посетителей", — сказал Евтухов, слова которого привели в пресс-службе Минпромторга.

"Это решение (об отмене QR-кодов в ресторанах — ред.), которое Москва проработала совместно с правительством. Ведь система QR-кодов действительно выполнила свою задачу — защита здоровья людей и увеличение темпа вакцинации. Московский общепит — молодцы. Существенная часть компаний в той же Москве и Московской области сумели вакцинировать более 60% сотрудников", — добавил замминистра. В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов

По его словам, власти Москвы и Московской области приняли наиболее взвешенное решение, тем более, что прививочная кампания в общепите в этих регионах выполнена своевременно. "Минпромторг со своей стороны провел большую работу с отраслью. Мы встречались с рестораторами, вместе анализировали ситуацию и помогали ускорить темпы вакцинации сотрудников, анализировали с ФНС и властями Москвы падение выручки и общую ситуацию с темпами иммунизации, вели переговоры", — сказал Евтухов.

Он также выразил надежду, что серьезных ограничений работы общепита в регионах в дальнейшем удастся избежать и отрасль продолжит работать и восстанавливаться после закрытий из-за COVID-19. "Несмотря на то, что в январе-мае 2021 года оборот общепита в России вырос на 24% по сравнению с этим же периодом кризисного 2020 года, это все еще на 4% меньше показателей доковидного 2019 года", — заключил замглавы Минпромторга.