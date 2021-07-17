МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 116

"На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля", — говорится в сообщении.