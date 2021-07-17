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Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ. "На фоне... ПРАЙМ, 17.07.2021
вакцинация, пандемия коронавируса, михаил мишустин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля", — говорится в сообщении.