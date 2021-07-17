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Разработчик кубинской вакцины заявил о ее безупречной эффективности
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Кубинская вакцина от коронавируса Abdala от Центра генной инженерии и биотехнологии (CIGB) продемонстрировала 100% эффективность в ходе третьей фазы испытаний, сообщает... ПРАЙМ, 17.07.2021
куба, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Кубинская вакцина от коронавируса Abdala от Центра генной инженерии и биотехнологии (CIGB) продемонстрировала 100% эффективность в ходе третьей фазы испытаний, сообщает разработчик.
Препарат оказался на 100% эффективен в предотвращении серьезных случаев заболевания и летального исхода, а также на 92,28% в предотвращении симптомов, следует из сообщения CIGB.
В испытания участвовали более миллиона человек.
Ранее препарат получил разрешение на экстренное использование от регулятора Кубы.