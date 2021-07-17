МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Кубинская вакцина от коронавируса Abdala от Центра генной инженерии и биотехнологии (CIGB) продемонстрировала 100% эффективность в ходе третьей фазы испытаний, сообщает разработчик. Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID

Препарат оказался на 100% эффективен в предотвращении серьезных случаев заболевания и летального исхода, а также на 92,28% в предотвращении симптомов, следует из сообщения CIGB.

В испытания участвовали более миллиона человек.

Ранее препарат получил разрешение на экстренное использование от регулятора Кубы.