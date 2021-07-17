МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Американские ученые обнаружили новое антитело, эффективное в борьбе с рядом штаммов SARS-CoV-2 и родственными коронавирусами, говорится в научном журнале Nature.

Ученые из Центра исследования рака в Сиэтле, США, задались вопросом, почему некоторым мутациям SARS-CoV-2 удается избегать антител. Исследователи изучили 12 антител, выделенных из крови переболевших COVID-19 пациентов. Эти антитела прикрепляются к RBD-белку вируса, которым он цепляется к клетке человеческого организма. Ученые составили список из нескольких тысяч мутаций в этом участке SARS-CoV-2, а также родственных ему коронавирусов.

Одно из антител, S2H97, лучше всех связывалось с со всеми вирусами SARS-CoV, которые испытали ученые. Антитело S2H97 смогло остановить распространение ряда штаммов SARS-CoV-2 и других вирусов SARS-CoV в выращенных в лаборатории клетках, а также защитить от инфекции лабораторных хомяков. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 116

"Это самое крутое антитело, которые мы описали", — сказал биохимик Тайлер Старр, слова которого приводит журнал.

Изучив молекулярную структуру антитела ученые выяснили, что S2H97 связывается со скрытым участком RBD, который не виден в обычном состоянии, он появляется только тогда, когда RBD пытается проникнуть в здоровую клетку. По мнению исследователей, это открытые в будущем можно использовать для защиты от различных вирусов.