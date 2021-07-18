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Вакцина работает даже против нового штамма COVID-19, сообщил Собянин
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Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, в интернете много фейков, но система... ПРАЙМ, 18.07.2021
вакцинация, сергей собянин, пандемия коронавируса, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в интернете много фейков, но система устроена так, что власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни.
"Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы", — сказал он.
"Мы не теоретизируем, а точно знаем. И это знание даёт вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания", — сообщил Собянин.