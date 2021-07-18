МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 018, до 5 958 133, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 25 018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 826 (11,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 4357, Подмосковье — 2554, Санкт-Петербурге — 1941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 30, Ненецком автономном округе — 15, Чукотском автономном округе — 8.

За сутки в России выписаны 18 886 человек после коронавируса, в частности, в Москве выписаны 7283 человека, в Подмосковье — 2197, в Санкт-Петербурге — 459. За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 341 231.

За сутки в России подтверждено 764 смерти пациентов с коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, в частности, в Москве умерли 106 человек, в Санкт-Петербурге — 101, в Иркутской области — 40. За весь период по России умерло 148 419 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.