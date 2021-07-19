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Коронавирус распространяется быстрее, сообщил Мурашко
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Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее, у пациентов ускорилось и течение заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Если раньше мы видели,... ПРАЙМ, 19.07.2021
михаил мурашко, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее, у пациентов ускорилось и течение заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное пораженное легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам. Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов", — сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что эту особенность нужно учитывать, раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.