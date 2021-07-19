МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 24 633, до 5 982 766, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2868 (11,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 982 766 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,41%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 4 007, 2 504 и 1 938 соответственно.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах — 27, 15 и семь соответственно.

За сутки в РФ выписаны 18 764 человека после COVID-19, в частности, в Москве — 7665, Подмосковье — 2049, Санкт-Петербурге — 1298. За весь период выписаны по выздоровлении по России — 5 359 995.

За сутки в РФ подтверждены 719 смертей пациентов с COVID-19, в частности, в Москве — 103, Санкт-Петербурге — 102, Иркутской области — 35. За весь период пандемии по России умерло 149 138 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.