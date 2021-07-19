МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых, в 95% случаев госпитализация не требуется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Он уточнил, что 2,5% — это случаи заболевания, которые встречались и после первой, и после второй дозы вакцины.

Министр добавил, что поход в баню, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить. Коронавирус распространяется быстрее, сообщил Мурашко

"Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат… Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Михаил Мурашко также сообщил, что у коронавируса появился ряд новых симптомов, в том числе похожие на ангину и кишечные проявления.

"По симптоматике, да, появились ряд новых симптомов. Но отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Чаще проявления, сходные с ангиной, ряд других", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".