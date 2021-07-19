Случаи заражения встречаются примерно у 2,5% привитых, заявил Мурашко
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых, в 95% случаев госпитализация не требуется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он уточнил, что 2,5% — это случаи заболевания, которые встречались и после первой, и после второй дозы вакцины.
Министр добавил, что поход в баню, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить.
"Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат… Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Михаил Мурашко также сообщил, что у коронавируса появился ряд новых симптомов, в том числе похожие на ангину и кишечные проявления.
"По симптоматике, да, появились ряд новых симптомов. Но отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Чаще проявления, сходные с ангиной, ряд других", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://1prime.ru/health/20210719/834235802.html