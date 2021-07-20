МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Число случаев заражения COVID-19 в России за все время пандемии превысило 6 миллионов, суточный прирост заболеваемости составил 23 770 случаев во всех 85 регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Назван ущерб для экономики от ограничений в третью волну COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 770 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 511 (10,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 6 006 536 случаев заражения COVID-19. Темп прироста составляет 0,40%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3 188, Подмосковье — 2 478, Санкт-Петербурге — 1 934; наименьшее — в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах — 28, 13 и восемь соответственно. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Республике Алтай, он составил 0,16%, сообщили в оперштабе. Ученые объяснили, что спровоцировало подъем третьей волны COVID

За сутки в России подтверждены 784 смерти с COVID-19, за все время — 149 922. В частности, в Москве — 101, Санкт-Петербурге — 98, Иркутской области — 36.

Выписаны 22 218 человек после лечения от COVID-19, из них в Москве — 7968, Подмосковье — 1947, Санкт-Петербурге — 1894. За все время после COVID-19 в России выписано 5 382 213 человека.