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Врач рассказал, как долго может продлиться постковидный синдром
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Переболевшие коронавирусной инфекцией могут страдать от постковидного синдрома "от одного месяца до бесконечности", пишет URA.RU со ссылкой на врача-терапевта высшей категории... ПРАЙМ, 20.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Переболевшие коронавирусной инфекцией могут страдать от постковидного синдрома "от одного месяца до бесконечности", пишет URA.RU со ссылкой на врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова.
"В прошлом году мы не понимали, думали, что это единичные случаи. Теперь ясно, что это характерно для COVID-19. Примерно у трех четвертей переболевших он длится примерно от 4 до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности", — цитирует врача СМИ.
Синдром можно различить по 60 симптомам. Самые часто встречающиеся — выраженная слабость, тяжесть в груди, головные, суставные и мышечные боли, депрессия, снижение когнитивных функций, нарушение терморегуляции.
Терапевт признался изданию, что причину возникновения постковидного синдрома не знает, но дал совет, как с ним справиться. Например, нагружать себя физически. Среди рекомендованных нагрузок — ходьба.