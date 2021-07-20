МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Переболевшие коронавирусной инфекцией могут страдать от постковидного синдрома "от одного месяца до бесконечности", пишет URA.RU со ссылкой на врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова.

Эпидемиолог оценила риск развития синдрома Гийена-Барре после COVID

Синдром можно различить по 60 симптомам. Самые часто встречающиеся — выраженная слабость, тяжесть в груди, головные, суставные и мышечные боли, депрессия, снижение когнитивных функций, нарушение терморегуляции.

Терапевт признался изданию, что причину возникновения постковидного синдрома не знает, но дал совет, как с ним справиться. Например, нагружать себя физически. Среди рекомендованных нагрузок — ходьба.