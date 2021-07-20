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В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации
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Введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге возможно в случае необходимости, но лучше действовать методом убеждения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора... ПРАЙМ, 20.07.2021
роспотребнадзор, санкт-петербург, вакцинация, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — ПРАЙМ. Введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге возможно в случае необходимости, но лучше действовать методом убеждения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
"В случае необходимости — возможно (введение обязательной вакцинации для определенных категорий населения — ред.)… Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать", — сказала она в прямом эфире интернет-газеты "Фонтанка".
По оценке Чхинджерия, прививочная кампания в Петербурге набрала обороты, за последние три недели темпы вакцинации "существенно ускорились". Она назвала эти темпы "достаточными".
Как напомнил первый зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, пока в Петербурге обязательная вакцинация введена для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений. Также, по его оценке, представители сферы услуг на добровольных началах "настойчиво и хорошо" идут к тому, чтобы большинство работников сделали прививки от коронавируса.