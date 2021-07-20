С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — ПРАЙМ. Введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге возможно в случае необходимости, но лучше действовать методом убеждения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Вирусолог рассказал, что будет при отказе от второй дозы вакцины

"В случае необходимости — возможно (введение обязательной вакцинации для определенных категорий населения — ред.)… Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать", — сказала она в прямом эфире интернет-газеты "Фонтанка".

По оценке Чхинджерия, прививочная кампания в Петербурге набрала обороты, за последние три недели темпы вакцинации "существенно ускорились". Она назвала эти темпы "достаточными".

Как напомнил первый зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, пока в Петербурге обязательная вакцинация введена для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений. Также, по его оценке, представители сферы услуг на добровольных началах "настойчиво и хорошо" идут к тому, чтобы большинство работников сделали прививки от коронавируса.