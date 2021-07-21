МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. После получения первой дозы вакцины против коронавируса следует принять меры, чтобы не заболеть COVID-19, кроме того, в первые дни после прививки не рекомендуются чрезмерные нагрузки, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты — антитела, клетки памяти и так далее", — сказал Поздняков.

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"Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен", — пояснил врач.

Если же человек все же заболел в промежутке между введением доз, следует обратиться к врачу. Кроме того, продолжил собеседник агентства, в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам.

Помимо этого, он посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы при заражении не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в легкой форме.

Поздняков также констатировал: если после вакцинации от COVID-19 не выработались антитела — это не значит, что нет защиты. Так, привел пример собеседник агентства, если привить 1 миллион человек вакциной с эффективностью 95%, то примерно у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной.

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"Что же делать человеку, который оказался в меньшинстве? Самый вероятный ответ на сегодняшний день — поставить другую вакцину через определенный срок — не раньше, чем через три месяца после окончания "неэффективного" курса. Оценить эффективность тоже желательно не один раз при первоначальном отрицательном результате", — заключил врач, посоветовав выбирать правильные тексты для оценки эффективности — те, которые определяют антитела класса IgG к S-белку коронавируса, либо к RBD S-белка.