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https://1prime.ru/health/20210721/834257453.html
Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 23 704
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 704 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2466 (10,4%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по... ПРАЙМ, 21.07.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 704 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2466 (10,4%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 030 240 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,39%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 3254, Подмосковье — 2161, Санкт-Петербурге — 1939; наименьшее — в Магаданской области — 25, Чукотском автономном округе — 23, Ненецком автономном округе — 14. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки — 0,21% — зафиксирован в Татарстане.
За сутки в России подтверждено 783 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 150 705, сообщили в оперштабе. В частности, в Москве скончалось 104 человека, в Санкт-Петербурге — 103, в Иркутской области — 42.
Выписаны 22 584 человека после COVID-19, из них в Москве — 8 006, в Подмосковье — 1 997, в Санкт-Петербурге — 1 928. За все время пандемии этот показатель составил 5 404 797.