МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Доказательств того, что "бразильский" вариант коронавируса ("гамма") вызывает более тяжелое течение заболевания, в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". Центр "Вектор": случаи бразильского штамма в России единичны

"В настоящее время нет доказательств того, что вариант "гамма" вызывает более тяжелое заболевание, чем другие варианты", — говорится в сообщении.

Активное распространение варианта "гамма" по миру пришлось на апрель 2021 года, и выявление нескольких случаев в Российской Федерации в период с мая 2021 года свидетельствует о чувствительности системы слежения за распространением новых вариантов коронавируса, уточнили в центре.

"Наблюдаемые в мире тенденции указывают на вытеснение варианта "гамма" вариантом "дельта", с учетом чего следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта "дельта" станут препятствием для потенциального распространения варианта "гамма", — отметили в "Векторе".