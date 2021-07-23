МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Москва открыта к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от коронавируса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Минздрав ожидает итоговых данных об исследовании "КовиВака" к концу года

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена ​​многим партнерам Евросоюза по всему миру.

"Совсем недавно Европейская комиссия сказала, давайте проведем переговоры с россиянами о взаимном признании вакцин, о взаимном признании сертификаций. Мы будем к этому только открыты", — сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".

России пока не поступали просьбы от стран Запада о сертификации их вакцин от коронавируса в России, отметил Лавров. "Кстати, я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину", — сказал глава МИД России.

Как отметил Лавров, что касается западных вакцин и того, будет ли Россия их регистрировать и запускать к себе на территорию, то подобные вопросы решать санитарным властям РФ.