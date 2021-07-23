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https://1prime.ru/health/20210723/834281830.html
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 35 миллионов россиян
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Первый компонент от COVID-19 получили уже 35 миллионов россиян, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более, чем на 2 миллиона, сообщил глава Минздрава РФ Михаил... ПРАЙМ, 23.07.2021
минздрав, covid-19, пандемия, вакцинация, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Первый компонент от COVID-19 получили уже 35 миллионов россиян, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более, чем на 2 миллиона, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.