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2021-07-23T13:25:32+03:00

2021

https://1prime.ru/health/20210723/834281830.html

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 35 миллионов россиян

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https://россиясегодня.рф

Первый компонент от COVID-19 получили уже 35 миллионов россиян, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более, чем на 2 миллиона, сообщил глава Минздрава РФ Михаил... ПРАЙМ, 23.07.2021

минздрав, covid-19, пандемия, вакцинация, новости, здоровье, общество

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