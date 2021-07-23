МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остаётся напряжённой, не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача, санитарные врачи в регионах должны занимать более активную позицию в вопросах соблюдения эпидмер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 57 регионах

"Ситуация с коронавирусом остается напряженной", — сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Не все регионы следуют… рекомендациям главного санитарного врача. А между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Нужно их придерживаться. А соответственно санитарным врачам занимать более активную позицию", — добавил премьер.