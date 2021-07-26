КАЛИНИНГРАД, 26 июл — ПРАЙМ. Дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер. В правительстве одобрили идею изъятия загранпаспортов у должников

"В данное время мы наблюдаем, как и у вас в России, и у нас в Европейском союзе постоянно появляются новые волны коронавируса. Поэтому этот процесс ещё сколько-то продлится, и я не знаю точно, когда будут границы открыты. В данный момент мы работаем с нашими российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов. В этих сертификатах будет информация о сделанных прививках, тестах, чтобы, по крайней мере, этой категории граждан облегчить возможность путешествовать", — сказал Эдерер журналистам.

Ранее Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва открыта к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от коронавируса.