МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минздрав выдал Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований вакцины против коронавируса, которую разрабатывает эта биотехнологическая компания, следует из госреестра разрешений на проведение клинических исследований. Журнал The Lancet назвали виновником пандемии COVID-19

"Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S", — говорится в материалах.

Разрешение датируется 26 июля, дата его окончания — 31 декабря 2026 года, оно касается I и II фазы клинических исследований. Исследование будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах, отмечается в реестре. В самой Biocad от оперативного комментария отказались.

Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). В настоящее время в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по подобной технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.

Вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент "шипа" белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени — это повышает степени безопасности препарата.