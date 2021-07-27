БРЮССЕЛЬ, 27 июл — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения.

"Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели", — говорится в заявлении главы ЕК.

При этом 57% взрослых получили полную дозу прививок от COVID-19, сказала она.

Ранее представители ЕК неоднократно сообщали, что цель состояла в том, чтобы вакцинировать к концу июля против коронавируса 70% взрослого населения ЕС, без уточнения, каким количеством доз.

Кроме того, ранее планировалось достигнуть этой цели к концу лета-концу сентября, позже ЕК этот срок заменила концом июля.

Население ЕС составляет порядка 450 миллионов человек. Взрослое население — люди старше 18 лет, и 70% от них — это порядка 255 миллионов человек, сообщала ранее Еврокомиссия. Число случаев COVID-19 в России выросло на 23 032

Фон дер Ляйен также заявила, что по темпам вакцинации Евросоюз находится в числе мировых лидеров.

Однако, как сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), уровни вакцинации в отдельных странах ЕС очень отличаются друг от друга. Например, в Болгарии по состоянию на конец июля хотя бы одну дозу приняли около 18% взрослых, в Румынии — порядка 31%, в Латвии — 44%, в Германии — 71%, на Мальте — 84%. Однако в целом, судя по данным, размещенным на сайте центра, в основном в странах сообща показатель превышает 50-60%.

В самом начале кампании по вакцинации ЕС испытывал трудности с поставками достаточных и ранее оговорённых объёмов прививок. Однако затем ситуация в целом выправилась. Страны Евросоюза к началу июля получили достаточно доз вакцин против коронавируса, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения, сообщалось ранее.