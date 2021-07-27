МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 032 до 6 172 812, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 032 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 129 (9,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 172 812 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2623, Подмосковье — 1973, Санкт-Петербурге — 1923.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 30, Ненецком автономном округе — 10, Чукотском автономном округе — 4, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки в РФ выписаны 20 116 человек после COVID-19, в частности, в Москве — 4912, Подмосковье — 1976, Санкт-Петербурге — 1918. За весь период выписаны по выздоровлении по России — 5 526 950.

За сутки в РФ подтверждены 779 смертей с COVID-19, в частности, в Москве скончались 98 человек, в Санкт-Петербурге — 62, в Иркутской области — 33. а весь период по России умерло 155 380 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.