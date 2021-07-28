МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 420, до 6 195 232, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 420 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 863 (8,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 195 232 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,36%.

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2445, Санкт-Петербурге — 1918, Подмосковье — 1449.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 27, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — девять, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки в РФ выписаны 20 579 человек после COVID-19, в частности, в Москве выписаны за сутки 5131 человек, в Санкт-Петербурге — 1972, в Подмосковье — 1849. За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 547 529.

За сутки в РФ подтверждены 798 смертей с COVID-19, в частности, в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 68, Иркутской области — 31. За весь период по России умерли 156 178 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.