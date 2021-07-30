2021-07-30T10:32:59+03:00
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Врач предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
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При заражении дельта-штаммом коронавируса длительность заболевания увеличилась. При этом инкубационный период — наоборот — сократился, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя... ПРАЙМ, 30.07.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. При заражении дельта-штаммом коронавируса длительность заболевания увеличилась. При этом инкубационный период — наоборот — сократился, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.
"Действительно, генотип штамма дельта характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее", — отметил собеседник издания.
В то же время он добавил, что, как и при инфицировании другими штаммами COVID-19, тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил пациент при заражении. Другой фактор — состояние иммунитета человека при встрече с вирусом.
Он также отметил важность своевременного прохождения вакцинации от коронавируса, COVID-19, чтобы защитить себя.