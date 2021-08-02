МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" из 50 доз — 21 650 рублей, что соответствует ранее согласованной цене за 1 дозу в 433 рубля, сообщило ведомство. ФАС удовлетворила ходатайство "Мосэнерго" о приобретении "Русэнергосбыта"

"ФАС согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак". Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за 1 дозу)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "КовиВак" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.