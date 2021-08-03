МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter.

"Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны", — говорится в сообщении. Число случаев COVID-19 в России выросло на 22 010

Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.

Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.