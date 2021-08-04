ЖЕНЕВА, 4 авг — ПРАЙМ. Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил на пресс-конференции в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", — заявил он. Одобрение "Спутник V" в ЕМА идет в положительном ключе, сообщает РФПИ

Эксперты ВОЗ при этом полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.