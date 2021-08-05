МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился, прежде всего, за счет снижения в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Число случаев COVID-19 в России выросло на 23 120

"На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается", — заявил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Мурашко также отметил, что в России на сегодняшний день привито уже 38,9 миллиона человек. По его словам, вакцинация от коронавируса лиц старшего возраста имеет эффект, отмечается снижение заболеваемости среди пожилых людей. Лидерами по охвату вакцинации от коронавируса являются Белгородская область, Москва, Подмосковье, Ненецкий автономный округ.