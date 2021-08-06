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В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета
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Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 80-90% — это вопрос нескольких месяцев, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. "Я думаю,... ПРАЙМ, 06.08.2021
россия, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 80-90% — это вопрос нескольких месяцев, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"Я думаю, что это вопрос, буквально, нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами", — сказал Фисенко, отвечая на вопрос, когда может быть достигнута иммунная прослойка в 80-90%.
Он также отметил, что во всех регионах России есть запас вакцин от коронавирусной инфекции.
"У нас сейчас во всех регионах есть вакцина, во всех регионах есть запас", — сказал Фисенко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что во всех регионах темпы вакцинации разные, каждую неделю правительство РФ рассматривает ситуацию по темпам вакцинации и достаточности препаратов.