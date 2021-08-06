МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 80-90% — это вопрос нескольких месяцев, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Число случаев COVID-19 в России выросло на 22 660

"Я думаю, что это вопрос, буквально, нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами", — сказал Фисенко, отвечая на вопрос, когда может быть достигнута иммунная прослойка в 80-90%.

Он также отметил, что во всех регионах России есть запас вакцин от коронавирусной инфекции.

"У нас сейчас во всех регионах есть вакцина, во всех регионах есть запас", — сказал Фисенко, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что во всех регионах темпы вакцинации разные, каждую неделю правительство РФ рассматривает ситуацию по темпам вакцинации и достаточности препаратов.