МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россиянам рассказали, почему у переболевших коронавирусом могут возникнуть тромбозы и у кого риски такого осложнения — выше. В России за сутки выявили 22 320 новых случаев COVID

В беседе с "Российской газетой" главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков ответил на вопрос о том, почему могут возникнуть тромбозы у переболевшего коронавирусом.

По данным Минздрава РФ, склонность к тромбозам отмечается у каждого третьего постковидного пациента.

"Одна из тропных клеток, то есть благоприятных для размножения вируса SARS-CoV-2, — это эндотелий, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, которая контактирует с кровью. В норме они очень эластичны и кровь движется по ним беспрепятственно. Когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови", — отметил врач.

Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, то при нарушении внутренней оболочки сосудов коронавирусом могут возникать тромбозы.

Эксперт отметил, что человек в такой ситуации может даже не подозревать, что у него развивается тромб.

"В первую очередь это люди, имеющие генетическую предрасположенность. В популяции это достаточно распространено, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало", — добавил он.

Судить о том, есть генетическая предрасположенность или нет, невозможно, если тромбозом страдали ближайшие родственники, добавил специалист.

"Абсолютно любой человек может быть носителем мутации гемостаза и иметь склонность к тромбозу. Выявить это можно при помощи генетических тестов, например, "мутации гемостаза", — пояснил он.

Он добавил, что людям необходимо контролировать свое состояние. Это возможно, если выполнять назначения врача и делать необходимые анализы.

"Такая склонность практически не проявляется в обычной жизни. К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть случившийся инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены", — добавил собеседник издания.

Он также посоветовал проявить особую осторожность людям:

с эндокринными заболеваниями, связанными с нарушением обмена глюкозы,



тем, кто имеет избыточный вес,



людям с хроническим заболеванием сердца и сосудов.



У этих категорий риск развития тромбоза выше.