МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. У коронавируса, как и у других вирусов, больше возможностей для мутаций при большем количестве передачи от одного инфицированного к другому, пишет "Российская газета" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиту Вуйнович.

"Это не происходит периодически — мутации происходят при каждой передаче и "транскрипции" вирусной РНК", — отметила она.

ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются. Некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность организации, например, штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта".

"Эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес. Например, "лямбда" является одним из представляющих интерес вариантов, который в настоящее время отслеживается", — пояснила Вуйнович.

Сейчас, по ее словам, Всемирная организация здравоохранения отслеживает, "выталкивает" ли "лямбда" "дельта-вариант", но пока этого не происходит.

При этом дельта-штамм уже практически вытеснил альфа-штамм.

Представитель ВОЗ особо отметила, что на данный момент только вакцинация способна защитить человека от агрессивности мутирующего вируса.

"Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Различные производители вакцин опубликовали данные, относящиеся к их конкретным вакцинам, особенно в отношении варианта "дельта" и мы предлагаем изучить их",- подытожила она.