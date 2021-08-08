МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Некоторые симптомы коронавирусной инфекции и осложнения могут наблюдаться у переболевших на протяжении трех месяцев. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова. 

Медик пояснила, что вовремя обнаружить признаки "постковидного синдрома" врачам позволяют клинические анализы крови и мочи.

"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — рассказала она.

Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова особо отметила: 

  • уровень свертываемости крови,
  • уровень электролитов,
  • уровень тропонина,
  • показатели гормонов щитовидной железы,
  • показатель витамина D.

Врач предостерегла россиян от самостоятельного анализа последствий коронавируса, так как многие процедуры могут принести вред здоровью.

"Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть", — отметила специалист.

При этом она советует самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.

Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления. Иначе это может быть опасно для здоровья.