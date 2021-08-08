МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Некоторые симптомы коронавирусной инфекции и осложнения могут наблюдаться у переболевших на протяжении трех месяцев. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.

Медик пояснила, что вовремя обнаружить признаки "постковидного синдрома" врачам позволяют клинические анализы крови и мочи.

"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — рассказала она.

Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова особо отметила:

уровень свертываемости крови,



уровень электролитов,



уровень тропонина,



показатели гормонов щитовидной железы,



показатель витамина D.

Врач предостерегла россиян от самостоятельного анализа последствий коронавируса, так как многие процедуры могут принести вред здоровью.

"Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть", — отметила специалист.

При этом она советует самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.

Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления. Иначе это может быть опасно для здоровья.