Кардиолог: по уровням свертываемости крови и витамина D можно выявить "длительный ковид"
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Некоторые симптомы коронавирусной инфекции и осложнения могут наблюдаться у переболевших на протяжении трех месяцев. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.
Медик пояснила, что вовремя обнаружить признаки "постковидного синдрома" врачам позволяют клинические анализы крови и мочи.
"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — рассказала она.
Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова особо отметила:
- уровень свертываемости крови,
- уровень электролитов,
- уровень тропонина,
- показатели гормонов щитовидной железы,
- показатель витамина D.
Врач предостерегла россиян от самостоятельного анализа последствий коронавируса, так как многие процедуры могут принести вред здоровью.
"Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть", — отметила специалист.
При этом она советует самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.
Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления. Иначе это может быть опасно для здоровья.
https://1prime.ru/health/20210808/834402829.html