МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 22 160, до 6 469 910, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 160 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 914 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 6 469 910 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2150, Санкт-Петербурге — 1895, Подмосковье — 1487.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе — 11, Ненецком автономном округе — 12, в Магаданской области — 28.

За сутки в РФ подтверждены 769 смертей пациентов с COVID-19, за все время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 165 650 человек, в частности, в Москве за сутки скончались 59 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 40, в Пермском крае — 38.

За сутки в РФ выписаны 14 474 человека после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 769 981.