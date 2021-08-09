Минобрнауки рекомендовал возобновить очные занятия для привитых студентов
Минобрнауки рекомендовал проводить занятия очно для привитых от COVID студентов
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Для привитых от коронавируса студентов целесообразно проводить занятия очно и без ограничений доступа в здания вуза, следует из рекомендаций Минобрнауки РФ.
"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно… организовать образовательный процесс в соответствии с формами обучения без перевода обучающихся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также без ограничения доступа в помещения организации учебного, производственного назначения — для обучающихся, предоставивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев", — говорится в документе.
Отмечается, что они также могут очно проходить сессию и госэкзамены.
https://1prime.ru/health/20210809/834407266.html
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