МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предлагает Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" — в качестве третьего укола для бустирования, заявил фонд. Гинцбург дал оценку "Спутнику V" спустя год после регистрации вакцины

"Сегодня РФПИ предлагает Pfizer начать испытания с вакциной "Спутник Лайт", предназначенной для бустирования", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

РФПИ отмечает в сообщении, что однокомпонентная "Спутник Лайт" была специально разработана в качестве самостоятельной вакцины и для бустирования. В пресс-службе фонда пояснили, что бустирование в данном случае подразумевает применение "Спутника Лайт" в качестве третьего укола для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer.

"Спутник V" первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование ("вакцинный коктейль"), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды). "Всплеск случаев "дельта" инфекции в США и Израиле показывает, что мРНК-вакцины нуждаются в гетерогенном бустировании для усиления и продления иммунного ответа", — добавили в сообщении.

В РФПИ ранее отмечали, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%. РФПИ подчеркивает, что первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин: 23 ноября 2020 года предложение о совместных исследованиях по комбинированию вакцин было сделано AstraZeneca. Фонд также принял участие в финансировании испытаний с AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.

Сегодня другие производители следуют примеру "Спутника V", исследуя возможности комбинирования разных вакцин, а подобные исследования со "Спутником" проводятся в ряде стран, включая Азербайджан, ОАЭ и Аргентину. Интерес РФПИ к комбинированному подходу является частью глобальной стратегии фонда, призванной повысить эффективность других вакцин от коронавируса.