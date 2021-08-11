МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Даты оценки ВОЗ российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пока нет, идут юридические процедуры, заявила на брифинге в среду помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао.
"Что касается "Спутника", то процесс идет, в настоящий момент проходят юридические процедуры, но у нас нет даты финальной оценки", — сказала она.
https://1prime.ru/health/20210811/834423316.html
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