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2021
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Более 4,5 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от COVID
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Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19, на этой неделе превысило 4,5 миллиона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Продолжается массовая вакцинация... ПРАЙМ, 13.08.2021
covid-19, пандемия, вакцинация, москва, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19, на этой неделе превысило 4,5 миллиона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек," — написал Собянин.