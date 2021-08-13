МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19, на этой неделе превысило 4,5 миллиона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек," — написал Собянин.