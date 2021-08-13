МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин с 13 августа отменил требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций в Москве, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Более 4,5 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от COVID

"Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", — сообщил Собянин в своем личном блоге.

Тем не менее, работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять удаленный режим работы, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Добавляется, что требование о проведении термометрии каждые 4 часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 в Москве также отменяются.

Кроме того, в столице снимаются ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны. Врач предположил, что COVID будет чаще приводить к инвалидности

Сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, посещение театров, концертов и кино в Москве

"Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", — добавил Собянин. Он отметил, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации и прогноза развития пандемии.

Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии, заключил мэр Москвы.