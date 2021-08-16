МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщается в официальном Telegram-канале министерства. Московский бизнес назвал проблемы, мешающие вакцинации сотрудников

"Принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования", — говорится в сообщении.

Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Дистанционного формата начала учебного года не предполагается.

Кравцов добавил, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде и регионы держат этот вопрос на контроле.