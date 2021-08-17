МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минздрав России при поддержке МИД РФ ведёт с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров: "Северный поток - 2" построен почти до последней мили

"Сейчас, как вы знаете, идёт разговор предметный профессиональный по линии нашего Минздрава и Института Гамалеи, при нашей поддержке, конечно, внешнеполитической, о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов. Там вроде политическая воля продемонстрирована, продекламирована. Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить технологическую совместимость процедур", — сказал Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

"Мы, ещё раз подчеркну, готовы и будем продолжать прагматичный, профессиональный диалог. Но очень рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак такой политизации, они прекратятся, и мы достигнем договоренности, которая будет отвечать интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза", — добавил он.