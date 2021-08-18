МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.

"В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оператором лотереи выступит акционерное общество "Гознак". Розыгрыш будет проходить на официальном сайте бонусзаздоровье.рф. На этом же сайте и в СМИ будут опубликованы результаты.

"За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что победителей будут выбирать из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.

"Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты МИР", — добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что после подтверждения банковских реквизитов приз поступит на счёт победителя. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.