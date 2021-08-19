Москва, 19 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 058, до 6 684 531, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 058 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 863 (8,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 6 684 531 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,32%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2142, Санкт-Петербурге — 1563, Подмосковье — 949.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 27, Чукотском автономном округе — 15, Ненецком автономном округе — 14.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,14%.

За сутки в РФ выписаны 24 017 человек после COVID-19, за все время — 5 963 054, в частности в Санкт-Петербурге выписано — 5355, Москве — 2805, Подмосковье — 1679.

За сутки в РФ подтверждена 791 смерть с COVID-19, за все время — 173 700, в частности в Москве скончались 54 человека, в Краснодарском крае — 33, в Санкт-Петербурге — 32.