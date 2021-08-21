МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 000, до 6 726 523, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 000 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (8,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 726 523 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,31%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — соответственно 1 852, 1 665 и 1 119.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах — соответственно 27, 16 и 10 случаев.

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве — 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,12%; Республика Бурятия — 0,19%; Республика Алтай, Республика Татарстан — 0,21%", — говорится в сообщении.

За последние сутки подтверждено 797 смертей: Москва — 55, Санкт-Петербург — 38… За весь период по России умерли 175 282 человека.

За сутки в России выписаны 20 647 человек после COVID-19, за все время — 6 004 052. В частности, в Москве выписаны 2 544 человека, в Санкт-Петербурге — 1 823, в Подмосковье — 1 781.