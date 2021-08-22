МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 564 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1555 (7,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 747 087 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,31%. Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться от COVID в августе

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за сутки выявлено в Москве — 1661, Санкт-Петербурге — 1481, Московской области — 1184; наименьшее — в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах: 26, 11 и 11. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 зафиксирован в Москве — 0,11%, Республике Алтай — 0,15%, Республике Бурятии — 0,18%, — говорится в сообщении.

Подтверждены 762 смерти пациентов с COVID-19, за все время от COVID-19 скончалось 176 044 россиянина.

Выписаны 15 414 человек после COVID-19, из них в Москве — 2140, в Подмосковье — 1453, в Нижегородской области — 515. За все время после COVID-19 было выписано 6 019 466 пациента.