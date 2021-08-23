МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 19 454

"Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться еще рано, ведь 19 тысяч заболевших в сутки — еще серьезная цифра, а значит необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал", — сказал Горелов журналистам.

Он отметил, что фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости, однако загадывать пока сложно, так как впереди осень — сезон подъема респираторных инфекций и неизбежного "проседания" коллективного иммунитета.

"Многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", — подчеркнул Горелов.