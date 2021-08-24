МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Срок действия QR-кода после вакцинации от COVID-19 составляет год, при этом в случае ухудшения эпидситуации он может быть ограничен до шести месяцев, сообщается на сайте Минздрава России. Врач сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

"Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Срок действия QR-кода — один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев", — говорится в сообщении.

Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших — в течение шести месяцев с даты выздоровления, уточняется в материале.