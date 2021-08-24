МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минздрав РФ обновил временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, новая версия направлена в регионы, сообщается на сайте министерства здравоохранения России. Минздрав назвал срок действия QR-кода после вакцинации

В новой версии рекомендаций по вакцинации говорится также о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19.

Для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ рекомендуется вакцина "Спутник V" через 4 недели от начала приёма антиретровирусных препаратов.

"Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств", — говорится в сообщении.

Использование вакцины "Спутник V" без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, уточняется в материале.

Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями, отметили в Минздраве.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили применение вакцины "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет, соответствующие изменения внесены в инструкцию по применению препарата.