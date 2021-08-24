С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. В Петербурге с 27 августа вновь разрешили работать аквапаркам, а также объектам развлечения и досуга в торговых центрах, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу.

"С 27 августа разрешается: работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах; доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания); доступ посетителей в аквапарки", — говорится в сообщении.

Для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определенные условия: в частности, им необходимо актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить число посетителей, обеспечить вакцинацию работников.