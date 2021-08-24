МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 в России составило менее 19 тысяч (18 833) впервые с 23 июня, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Эпидемиолог назвала способ побороть COVID-19

Согласно статистике, 23 июня в стране было зарегистрировано 17 594 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 833 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 785 374 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,28%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Подмосковье — 1125, Москве — 1105, Санкт-Петербурге — 600; наименьшее — в Республике Алтай — 24, Ненецком автономном округе — 11, Чукотском автономном округе — 6. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве — 0,07%. Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

Подтверждены 794 смерти с COVID-19, за все время — 177 614. В частности, в Москве за сутки скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге — 39, в Краснодарском крае — 33.

Выписаны 18 636 человек после COVID-19, из них 2148 в Москве, 1616 в Подмосковье, 801 в Санкт-Петербурге. За все время после COVID-19 в РФ было выписано 6 053 503 человека.